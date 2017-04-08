Сезон начинается: советы от Госполиции, как уберечь велосипед от кражи

 

Фото: LETA

C наступлением весны участились случаи краж велосипедов. Чаще всего исчезают непристегнутые и оставленные без присмотра велосипеды. Государственная полиция Латвии призывает велосипедистов учитывать этот факт и настоятельно рекомендует использовать надежные велотросы или иные устройства, помогающие предотвратить кражу.

За первые три месяца этого года полиция зарегистрировала уже 143 кражи, из которых 67 произошли в Рижском регионе. Тем не менее, количество краж за последние три года постепенно сокращается. Например, за тот же период в 2015 году было зарегистрировано 180 краж.

Госполиция разработала несколько рекомендаций о том, как уберечь свой велотранспорт от злоумышленников:

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1. Не оставляйте велосипед на лестничной клетке. Несмотря на то, что подъезды многоквартирных домов снабжены кодовыми замками, туда легко могут проникнуть посторонние. Не исключено, что вором может оказаться и кто-то из жильцов дома. По данным Госполиции, лестничная клетка одно из самых частых мест кражи.

2. Проверяйте штатив на велосипедных стоянках

Пристегивайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, то за оба колеса и раму.

3. Не оставляйте вещи в корзине велосипеда

После того, как вы пристегнули велосипед, не забудьте убедиться, что в багажнике и корзине велосипеда нет вещей.

4. Используйте надежные замки

Помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация.

5. Паркуйте велосипед в местах, где установлено видеонаблюдение.

6. Не оставляйте велосипед на балконе первого этажа, а также в незапертом сарайчике возле дома.

7. Покупая новый велосипед, зарегистрируйте его в Дирекции безопасности дорожного движения. Сделайте особые отметки краской или с помощью наклеек, сфотографируйте его, запишите для себя номер рамы, чтобы в случае кражи велосипед можно было легко опознать. Не забывайте о мерах предосторожности и в отношении детских велосипедов.

Эти рекомендации могут существенно облегчить работу полиции в случае кражи.

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