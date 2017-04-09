В Даугавпилсе у латвийских хоккейных фанов украли главную святыню

«Народ, помогите латвийским болельщикам вернуть украденное», - пишут они в соцсетях с просьбой поделиться этой информацией.

Кража была совершена из автобуса около гостиницы «Duets». Как пишут сами болельщики в социальных сетях, украден большой барабан, два средних барабана, 8 флагов Латвии и большой флаг Латвии, который фаны берут на все значимые выступления отечественных спортсменов во всем мире.

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Пресс-секретарь Марис Горбунов подтвердил информацию о случившемся, но не смог раскрыть подробности происшествия.