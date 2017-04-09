В Чехии задержан разыскиваемый участник погромов 13 января

Ансис Атаолс Берзиньш
 

Ансис Атаолс Берзиньш. Фото: LETA

В Чехии задержан один из наиболее известных подозреваемых участников погромов в старой Риге 13 января Ансис Атаолс Берзиньш, который был объявлен в международный розыск, - сообщает LNT. Это подтвердил отец задержанного Улдис Берзиньш, который сообщил, что задержание произошло пару дней назад. Детали случившегося ему неизвестны.

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С семьей связались юридические представители Берзиньша из Чехии. Они интересовались, не носит ли возбужденное в Латвии дело против Берзиньша политический характер.

Как сообщалось, Ансис Атаолс Берзиньш объявлен в международный розыск в феврале прошлого года. Сам же он утверждает, что отправился в политическую эмиграцию.

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В феврале 2016 года Рижский окружной суд отклонил жалобу Берзиньша по поводу вынесенного ему наказания. Берзиньш был осужден на 1 год и 8 месяцев лишения свободы.

13 января 2009 года примерно 10 000 человек собрались на акцию протеста на Домской площади.

Источником волнений стала антиправительственная демонстрация, прошедшая на Домской площади, участники которой скандировали «Atlaist Saeimu» («Распустить Сейм»), «Долой Сейм». Данную демонстрацию организовали профсоюзы и оппозиция. Их требованием был роспуск парламента.

На митинг собралось около 10—20 тысяч человек. Вечером мирный митинг перерос в беспорядки. Подойдя к зданию Сейма Латвии, митингующие начали закидывать здание яйцами, помидорами, пустыми бутылками и камнями, которые митингующие руками вынимали из мостовой. Возникла потасовка с охраняющим Сейм спецподразделением «Альфа», которые использовали слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

Протестующие пытались занять здание, однако были отогнаны полицией. Оттеснённые от здания парламентаучастники митинга стали громить автомобили на улице Смилшу; пострадали также магазины, кафе и здание Parex Bank.

Однако больше всего пострадали здание Министерства финансов и здание Государственной казны, находящиеся на той же улице. Также был брошен камень в окно второго этажа здания «Летоники» (филиал Национальной библиотеки, посвящённый истории Латвии). Полициязадержала около 137 участников беспорядков, подозреваемых в грабежах магазинов и опрокидывании полицейских машин.

В погромах приняли участие несколько сотен молодых людей, многие из них были в состоянии алкогольного опьяненения.

Данные беспорядки стали одними из крупнейших в новейшей истории Риги.

20 февраля правительство Годманисабыло распущено, а Годманис ушел с поста главы правительства.

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