Ужастик на Югле: на глазах велосипедистов ожил мертвец

Виталий с другом просто катались на велосипедах в районе Бумажной фабрики «Югла», наслаждались тишиной, природой и тут увидели неприятную картину - мужчину с петлей на шее без признаков жизни лежащем на ветке. Велосипедисты оперативно вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Пока ехали спасатели, мужчина... ожил и вылез из петли. Просто шок!

Виталий написал нам, как его тихая велорогулка закончилась неприятным инцидентом.

«Мы заметили мужчину на ветках дерева в неестественной позе, согнутый и голова закинута наверх. На одной из веток была привязана веревка, которая тянулась к его телу, как казалось снизу. На оклики мужчина не реагировал и на вид казалось, что он мертв. Решили самостоятельно не действовать, а позвонили в спасательную службу».

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Спасатели не могли понять, как добраться до места ЧП и Виталий на велосипеде встретил их у ближайшей асфальтированной дороги.

За время ожидания спасателей мужчина очнулся, неадекватным взглядом осмотрелся по сторонам, снял петлю,

которая как оказалось была надета у него на шее. Попытавшись встать, он не удержался на дереве и сорвался вниз с примерно с шести метровой высоты.

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И буквально сразу после его падения, по словам друга оставшегося на месте происшествия, я привел спасателей к этому месту.

На место ЧП приехали Скорая медицинская помощь, Государственная полиция и Пожарно-спасательная служба.

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Врачи констатировали алкогольное опьянение и нашли при «повесившимся» упаковку транквилизаторов,

в которой не хватало нескольких таблеток.

Обобщая данные факты мы пришли ко мнению, что мужчина хотел покончить жизнь во сне, упав с ветки с петлей на шее. (личное мнение).

Наши читатели были удивлены оперативной работой всех задействованных служб - все среагировали и приехали очень быстро.