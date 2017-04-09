Ужастик на Югле: на глазах велосипедистов ожил мертвец

 

Фото: facebook

Виталий с другом просто катались на велосипедах в районе Бумажной фабрики «Югла», наслаждались тишиной, природой и тут увидели неприятную картину - мужчину с петлей на шее без признаков жизни лежащем на ветке. Велосипедисты оперативно вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Пока ехали спасатели, мужчина... ожил и вылез из петли. Просто шок!

Виталий написал нам, как его тихая велорогулка закончилась неприятным инцидентом.

«Мы заметили мужчину на ветках дерева в неестественной позе, согнутый и голова закинута наверх. На одной из веток была привязана веревка, которая тянулась к его телу, как казалось снизу. На оклики мужчина не реагировал и на вид казалось, что он мертв. Решили самостоятельно не действовать, а позвонили в спасательную службу».

Реклама

Facebook

Спасатели не могли понять, как добраться до места ЧП и Виталий на велосипеде встретил их у ближайшей асфальтированной дороги.

За время ожидания спасателей мужчина очнулся, неадекватным взглядом осмотрелся по сторонам, снял петлю,

которая как оказалось была надета у него на шее. Попытавшись встать, он не удержался на дереве и сорвался вниз с примерно с шести метровой высоты.

Facebook

И буквально сразу после его падения, по словам друга оставшегося на месте происшествия, я привел спасателей к этому месту.

На место ЧП приехали Скорая медицинская помощь, Государственная полиция и Пожарно-спасательная служба.

Facebook

Врачи констатировали алкогольное опьянение и нашли при «повесившимся» упаковку транквилизаторов,

в которой не хватало нескольких таблеток.

Обобщая данные факты мы пришли ко мнению, что мужчина хотел покончить жизнь во сне, упав с ветки с петлей на шее. (личное мнение).

Наши читатели были удивлены оперативной работой всех задействованных служб - все среагировали и приехали очень быстро.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Auru pag., 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 250000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми Wo&Men

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах Wo&Men

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах

30-летняя сторонница всего натурального умерла от куркумы Wo&Men

30-летняя сторонница всего натурального умерла от куркумы

Андерсон вернулась! Провокационные фото в рекламе нижнего белья Wo&Men

Андерсон вернулась! Провокационные фото в рекламе нижнего белья

Ищут добровольцев валяться на кровати 2 месяца за 16 тыс $ Hi-Tech

Ищут добровольцев валяться на кровати 2 месяца за 16 тыс $

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 