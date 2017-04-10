Юрмальские «делишки»: тайные встречи чиновников в ресторане вылились в уголовный процесс

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало новый уголовный процесс о торговле влиянием.

К делу причастны и бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, и подчиненные ему чиновники, и предприниматели, сообщает передача Латвийского телевидения «de facto».

Дело касается заключения многомиллионного договора о поставках теплоэнергии в Юрмале, а началось оно несколько лет назад. Компания KSER долго боролась за то, чтобы предприятие «Юрмалас силтумс» заключило с ней протокол о намерениях, предусматривающий, что теплоэнергия для Каугури будет поставляться с еще не построенной когенерационной станции KSER.

Такое соглашение гарантировало бы предпринимателям постоянный доход после того, как станция будет построена, по предварительным подсчетам - более полутора миллионов евро в год.

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Однако со стороны самоуправления такое решение объяснить сложно, потому что оно само недавно построило когенерационную станцию за 7 млн евро. Две станции одинаковой мощности Каугури не нужны. В 2015 году в ресторане «Aquarius» состоялась первая встреча причастных к делу лиц, в которой участвовали тогдашний мэр города Трукснис, руководитель муниципального предприятия «Юрмалас силтумс» Зигурд Старкс и Айгар Мелько. Соглашение с компанией KSER в итоге было подписано. Пока среди подозреваемых по делу нет ни одного должностного лица, но БПБК начало дело о торговле влиянием всего месяц назад, так что круг фигурантов еще может расшириться.