Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe / LETA

Полиция призывает жителей быть предельно осторожными, совершая покупки в интернете. В последнее время все чаще поступают сигналы о том, что покупая что-то или продавая в интернете, люди становятся жертвами мошенников. Чаще всего эти случаи были связаны с торговлей книгами, телефонами и компьютерами.

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Как отмечает полиция, мошеннические действия были констатированы на интернет-порталах с объявлениями и в социальных сетях как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов.

Суммы, которые выманивают мошенники - от нескольких евро до нескольких сотен евро.

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Нередки случаи, когда покупатели предъявляют поддельный документ о якобы произведенной оплате за товар, после чего продавец вещь высылает по нужному адресу, однако потом оказывается, что деньги так и не были перечислены, зато товар покупатель мошенник получит. В свою очередь нечестные продавцы часто предлагают купить несуществующий товар. Люди платят деньги, но остаются без покупки.

Полиция призывает жителей не быть столь доверчивыми и проверять наличие товара у продавца, а также документы об оплате.

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