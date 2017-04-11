ЧП в Резекне: под окнами жилого дома взорвался BMW

 

Фото: Скриншот видео Youtube

 

В Резекне, на улице Маскавас, рядом с жилым многоквартирным домом взорвался автомобиль BMW X5. К счастью, никто не пострадал.

Под капотом автомобиля, предположительно, сработало взрывное устройство. Пострадал капот и бампер машины.

Свидетель в соцсети рассказал, что события в Резекне напоминали криминальный фильм. Владелец машины заметил, что от капота до диска колеса тянется проводочек, он дернул за него и ... прогремел взрыв. Над машиной появилось черное облако.

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В Управлении полиции Латгальского региона сообщили, что взрыв был маломощным, но не стали разглашать, кому принадлежит авто и мотив злоумышленника.

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Жильцы дома на ул. Маскавас, 9 были эвакуированы. На месте все время дежурили спасатели и работники скорой помощи.

Из Риги приехали саперы и с помощью робота приступили к разминированию.

На место ЧП выехали сотрудники спецподразделения Омега.

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