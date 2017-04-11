Сестра сообщила: найдено тело пропавшего брата, юриста Поги

 

Фото: facebook

В социальной сети Facebook сестра пропавшего в феврале нынешнего года 41-летнего юриста Каспарса Поги, сделала печальную запись о том, что тело брата найдено. Гунта написала, что это трагично, но теперь у нее на душе спокойно. Ведь многих пропавших людей так и не удалось найти.

Ранее Гунта писала, что Каспарс страдал от депрессии и неоднократно говорил о самоубийстве, а потом пропал.

На призыв о помощи в поисках брата в соцсетях откликнулись сотни людей, но поиски результатов не дали.

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«Брат найден, вытащен из закрытой территории Даугавы в Вецмилгрависе. То, что это именно он был в реке, полиция подтвердила три недели спустя после 2 февраля», - написала Гунта.

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