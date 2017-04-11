Мужчина в течение нескольких часов дважды попал в полицейский участок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник сотрудники Рижской муниципальной полиции в Агенскалнсе заметили мужчину, которые подошел к составленному на стоянке велосипеду и начал ехать. Когда он увидел полицию, то резко повернул. Проехал несколько метров, оставил велосипед у здания и быстро пошел прочь.

Полицейские решили выяснить причины такого поведения. Мужчину остановили, и он рассказал, что решил пойти домой пешком, а велосипед оставил у забора.

Его рассказ был неубедительным, и

появились подозрения, что он находится под воздействием одурманивающих веществ.

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Сотрудники РМП созвонились с дежурным Государственной полиции и выяснилось, что несколько часов назад мужчину освободили из участка, где был составлен протокол об употреблении наркотических веществ.


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