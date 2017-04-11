Мужчина в течение нескольких часов дважды попал в полицейский участок

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник сотрудники Рижской муниципальной полиции в Агенскалнсе заметили мужчину, которые подошел к составленному на стоянке велосипеду и начал ехать. Когда он увидел полицию, то резко повернул. Проехал несколько метров, оставил велосипед у здания и быстро пошел прочь.