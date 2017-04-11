Мужчина в течение нескольких часов дважды попал в полицейский участок

В понедельник сотрудники Рижской муниципальной полиции в Агенскалнсе заметили мужчину, которые подошел к составленному на стоянке велосипеду и начал ехать. Когда он увидел полицию, то резко повернул. Проехал несколько метров, оставил велосипед у здания и быстро пошел прочь.
Полицейские решили выяснить причины такого поведения. Мужчину остановили, и он рассказал, что решил пойти домой пешком, а велосипед оставил у забора.
Его рассказ был неубедительным, и
появились подозрения, что он находится под воздействием одурманивающих веществ.
Сотрудники РМП созвонились с дежурным Государственной полиции и выяснилось, что несколько часов назад мужчину освободили из участка, где был составлен протокол об употреблении наркотических веществ.