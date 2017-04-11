Пожар на Горе крестов: поджигатель признался, зачем он это сделал

 

Фото: BNS/LETA

Вчера Русский TVNET сообщал, что на знаменитой Горе Крестов под Шауляем произошел пожар.

Сегодня литовские СМИ сообщают - здесь произошел поджог. Имя злоумышленника известно - это 73-летний пенсионер, который признал свою вину. Йозас Ванцевичус рассказал, что таким образом выместил зло - у него, мол, маленькая пенсия, не удается удачно вести бизнес. Он признался, что намочил несколько тряпок воспламеняющейся жидкостью, поджег и раскидал по территории. Затем он сел в автомобиль и поехал домой, где и рассказал о ЧП супруге. Та, в свою очередь, и вызвала полицию.

Как заявили пожарные, если бы они приехали чуть позже - последствия поджога были бы куда более плачевными.

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Пожар на Горе крестов в Литве

Фото: Пожар на Горе крестов в Литве0

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