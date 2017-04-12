«Дома могу быть в любом состоянии!» Пьяные родители не отпустили ребенка в больницу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Работникам «скорой помощи» пришлось обратиться в полицию, чтобы спасти здоровье двухлетнего ребенка, родители которого запрещали медикам везти мальчика в больницу.

Полицейские в квартире были уже не в первый раз. Ранее на жителей поступали жалобы из-за шума и скандалов с соседями, однако, в этот день все было куда серьезнее. Дело в том, что вместе с семьей в квартире жил двухлетний ребенок, которому была необходима проверка врачей, но родители, изрядно напившись, не разрешали медикам его забрать.

«Я в своем доме могу находиться в таком состоянии, в котором захочу. [..] С какой стати, вы приходите и что-то требуете?» - говорит недовольная женщина.

Реклама

Стоит добавить, что алкометр показал почти 3 промилле алкоголя в крови матери. Однако этот аргумент не показался родителям внушительным, и они продолжали уверять врачей, что нет никакой необходимости вести ребенка в больницу.

К счастью, в конце концов, работникам полиции и скорой удалось убедить пьяных взрослых передать мальчика в руки медиков.

Вероятнее всего, в ближайшие дни, ответственные органы проведут встречу с родителями, чтобы принять решение, кто дальше будет заботиться о мальчике.

Еще по этой теме
В Риге два раза за один день задержан пьяный водитель

В Риге два раза за один день задержан пьяный водитель

Катастрофы удалось избежать чудом: пьяный капитан эстонского судна чуть не натворил бед

Катастрофы удалось избежать чудом: пьяный капитан эстонского судна чуть не натворил бед

Полиция пришла в школу за пьяным учеником

Полиция пришла в школу за пьяным учеником



Ресурсы

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев Wo&Men

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев

Галкин прокомментировал предстоящую операцию Пугачевой Showbiz

Галкин прокомментировал предстоящую операцию Пугачевой

Tesla официально стала самой дорогой автокомпанией США Hi-Tech

Tesla официально стала самой дорогой автокомпанией США

Рената Литвинова вычеркнула из своей жизни брата и сестер Showbiz

Рената Литвинова вычеркнула из своей жизни брата и сестер

Японские ученые хотят просверлить Землю до мантии Hi-Tech

Японские ученые хотят просверлить Землю до мантии

Полиция

Страдают дети

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 