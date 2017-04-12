«Дома могу быть в любом состоянии!» Пьяные родители не отпустили ребенка в больницу

Работникам «скорой помощи» пришлось обратиться в полицию, чтобы спасти здоровье двухлетнего ребенка, родители которого запрещали медикам везти мальчика в больницу.

Полицейские в квартире были уже не в первый раз. Ранее на жителей поступали жалобы из-за шума и скандалов с соседями, однако, в этот день все было куда серьезнее. Дело в том, что вместе с семьей в квартире жил двухлетний ребенок, которому была необходима проверка врачей, но родители, изрядно напившись, не разрешали медикам его забрать.

«Я в своем доме могу находиться в таком состоянии, в котором захочу. [..] С какой стати, вы приходите и что-то требуете?» - говорит недовольная женщина.

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Стоит добавить, что алкометр показал почти 3 промилле алкоголя в крови матери. Однако этот аргумент не показался родителям внушительным, и они продолжали уверять врачей, что нет никакой необходимости вести ребенка в больницу.

К счастью, в конце концов, работникам полиции и скорой удалось убедить пьяных взрослых передать мальчика в руки медиков.

Вероятнее всего, в ближайшие дни, ответственные органы проведут встречу с родителями, чтобы принять решение, кто дальше будет заботиться о мальчике.

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