Золитуде: «Maxima» судится с «Ergo» по поводу страховой выплаты

Латвийский флаг у места трагедии в Золитуде
 

Латвийский флаг у места трагедии в Золитуде. Фото: Ieva Lūka / LETA

«Maxima Latvija», дочернее предприятие литовской компании «Maxima grupe», и владелец обрушившегося торгового центра в Золитуде «Tineo» хотят отсудить у страховой компании «Ergo Insurance» страховую выплату в размере 5,34 млн евро.

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«Maxima» сообщила, что обратилась в Вильнюсский окружной суд в связи с решением «Ergo» отказать в страховой выплате после того, как в Латвии в ноябре 2013 года произошло обрушение магазина.

«Компании решили обратиться в суд после того, как страховая компания отказалась выполнять обязательства и компенсировать убытки, возникшие вследствие того, что из-за ошибок в проектировании и строительстве, допущенных третьими лицами, в ноябре 2013 года в результате трагического происшествия в Риге было уничтожено принадлежавшее «Maxima Latvija» и «Tineo» имущество, застрахованное в «Ergo Insurance» в Литве», - говорится в сообщении.

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Момент памяти трагедии в Золитуде

Фото: Момент памяти трагедии в Золитуде0

Как сообщается, «Maxima Latvija» еще в 2013 году информировала «Ergo Insurance» о произошедшем страховом случае, обратившись с просьбой о получении страховой выплаты, однако выплаты все еще не получила.

Золитуде. Ровно год спустя

Фото: Золитуде. Ровно год спустя0

В результате обрушения супермаркета «Maxima» в Риге 21 ноября 2013 года погибло 54 человека, в том числе три спасателя, десятки человек были ранены.

Латвийская прокуратура признала пострадавшими в результате обрушения магазина «Maxima» 263 человека.

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