Литовцы задержали гражданина Латвии, который нелегально вез двух граждан Сирии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe / LETA

Литовские пограничники задержали гражданина Латвии, который на автомобиле нелегально вез в Западную Европу двух попросивших убежища в Латвии сирийцев - отца и сына. Водителю грозит уголовная ответственность, а граждане Сирии будут возвращены в Латвию.

Во вторник пограничники Калварийской заставы Варенского подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в пределах деревни Салапяраугис Калварийского самоуправления на дороге Мариямполе-Сувалки остановили следовавший в Польшу автомобиль «Audi A6» с латвийскими номерами. За рулем автомобиля был 36-летний гражданин Латвии.

Личности находившихся в этом автомобиле иностранцев были подтверждены, когда сотрудники СОГГЛ связались с латвийскими пограничниками.

Пока не рассмотрены просьбы и не приняты решения о предоставлении убежища, сирийцы не имели права выезжать из Латвии.

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СОГГЛ утверждает, что действия гражданина Латвии в этом случае трактуются как незаконная перевозка людей через госграницу. В этой связи начато досудебное расследование. Помещенному в арестантскую водителю грозят штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

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