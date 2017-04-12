Дело о снежных крабах: предстоит суд

В начале мая планируется начать судебный процесс по делу арестованного в Норвегии за лов снежного краба латвийского рыболовецкого судна «Senators».

Как сообщил агентству ЛЕТА директор департамента рыбного хозяйства Минземледелия Нормунд Риекстиньш, Норвегия выдвигает владельцу судна претензии в нарушении правил лова, которые он не признает, утверждая, что лов в водах Свальбарда велся в соответствии с Парижским договором и требованиями ЕС.

Риекстиньш отметил, что переговоры с Норвегией о продолжении вылова снежного краба в районе Свальбарда может вести только Европейская комиссия. Уже подготовлен соответствующий документ, который только что рассмотрен на заседании рабочей группы по рыболовству в Брюсселе. Дальнейшее зависит от того, насколько быстро Европейская комиссия начнет переговоры и достигнет соглашения с Норвегией.

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Как сообщалось, латвийское рыболовецкое судно было задержано норвежскими властями в начале января. После инцидента Министерство иностранных дел Латвии вручило Норвегии ноту с требованием освободить судно, а также не чинить препятствия лову, который осуществляется в соответствии с международным соглашением.

К экипажу судна, состоящему из 30 человек, и капитану не применено никаких ограничений, они могут свободно передвигаться. Арестовано только судно. Экипаж «Senators» находится на его борту. Норвегия оштрафовала владельца судна на 180 000 евро, а каждый день его простоя обходится еще в 6800 евро.

Норвегия предложила обменяться квотами с Европейским союзом, чтобы суда стран ЕС могли получать лицензии на легальный вылов снежного краба на континентальном шельфе Норвегии. Как агентству ЛЕТА ранее сообщили в посольстве Норвегии, власти страны уверены, что смогут решить проблему дипломатическим путем.

Норвегия по-прежнему считает, что лов снежного краба велся незаконно.