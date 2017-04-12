Полиция сделала заявление о смерти даугавилсского миллионера

Полиция прекратила уголовный процесс, начатый в связи со смертью известного даугавпилсского предпринимателя-миллионера Эдуарда Завадского.

Еще по этой теме В Даугавпилсе в своей машине найден мертвым миллионер Эдуард Завадский 8 октября 2016 г.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Латгальском региональном управлении полиции, процесс прекращен за отсутствием состава преступления.

Полиция изначально не связывала смерть Завадского с преступным деянием, и полученные результаты экспертиз это подтвердили.

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Как сообщалось,

Завадский был найден мертвым в автомобиле печально известного бывшего президента футбольного клуба «Dinaburg» Олега Гаврилова.

Тело Завадского было обнаружено во дворе одного из домов на ул. Саулес около 7 часов утра. Он находился в автомобиле без видимых телесных повреждений.

По факту произошедшего начат уголовный процесс.

Завадский был крупнейшим акционером завода приводных цепей «Ditton» - ему принадлежали 20% акций компании. Прочими владельцами предприятия являются Владислав Дриксне (19,92%), ООО «MAX Invest Holding» (13,635%), ООО «Maleks S» (13,63%) и ООО «Dvinsk MNG» (9,46%).

Завадский неоднократно входил в список миллионеров Латвии, так как ему принадлежали доли капитала ряда компаний и семь объектов собственности в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.

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