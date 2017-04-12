Поймана группировка, оформлявшая быстрые кредиты на чужие имена

 

Фото: PantherMedia/Scanpix

Госполиция задержала группировку, которая набрала быстрых кредитов на имя других лиц на сумму в несколько тысяч евро.

Так, 2 марта сотрудники Баложского участка Госполиции задержали мужчину 1997 года рождения, который брал кредиты, хитростью получая чужие личные данные. Как сообщает агентство ЛЕТА, он предлагал знакомым и незнакомым людям заработать, открыв новый счет в банке. Люди передавали мошеннику свои данные, в том числе пароли доступа и коды с карт интернет-банка.

Согласно данным полиции, мужчина промышлял таким образом около года. В последний раз он взял кредит размером 2 200 евро на имя мужчины 1967 года рождения.

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Продолжается расследование. Уже стало известно, что действовал он не один - в схеме участвовали еще двое лиц 1996 годов рождения, который также были задержаны. Ранее они попадали в поле зрения полиции за употребление наркотиков.

Начаты два уголовных процесса - о мошенничестве и получении данных, позволяющих незаконно использовать платежные средства.


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