Пьяный подросток посреди проезжей части ул. Бривибас ловил машины

В ночь на среду пьяный несовершеннолетний подросток бегал по проезжей части улицы Бривибас в Риге и пытался ловить проезжающие мимо автомобили.

Сотрудники Центрального управления муниципальной полиции Риги во время патрулирования улицы Бривибас заметили подростка, который бегал по проезжей части, останавливал автомобили и бил по ним руками. Водители пытались объехать парня, чтобы не покалечить. Однако подросток не успокаивался и ловил все новые машины, сообщает агентство ЛЕТА.

Полицейские вышли из оперативного транспортного средства и пошли за молодым человеком. Увидев стражей порядка, он забежал за расположенный неподалеку кондитерский магазин и пытался перепрыгнуть через забор, однако полицейский его догнал и задержал.

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Парня отвели в зону видеонаблюдения оперативного транспорта, где он начал головой биться о капот автомобиля. Молодого человека пришлось оттащить от машины, чтобы он себе не повредил. Проверка личности показала, что подросток несовершеннолетний.

Принимая во внимание, что нарушитель находился в состоянии заметного опьянения, была вызвана Служба неотложной медицинской помощи.

Начато делопроизводство по факту мелкого хулиганства, однако, принимая во внимание указания медиков, парня госпитализировали. Во время разговора с двумя друзьями нарушителя выяснилось, что они вместе пили водку. Один признался, что купил алкоголь и вовлек несовершеннолетних друзей в распитие напитков. По данному факту был составлен протокол.

Другой же, несмотря на многократные предупреждения полицейских, отошел в находящийся неподалеку двор, где справил естественную нужду. На него также был составлен протокол административного нарушения.