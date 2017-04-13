ФОТО: У Агенскалнского рынка маршрутка протаранила другую: движение блокировано

 

Фото: Фото свидетеля

Утром в четверг, 13 апреля, в Риге рядом с Агенскалнским рынком произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, там столкнулись две маршрутки и один легковой автомобиль. На место происшествия незамедлительно прибыли скорая помощь, пожарные, аварийная служба и полиция.

По словам очевидцев, маршрутка Rīgas satiksme на полной скорости врезалась в другую маршрутку, которая стояла на светофоре. Пожарные прибыли уже через несколько минут, разблокировали задние двери автомобиля и помогли выбраться пассажирам.

Госполиция сообщает, что вызов был получен около 11 часов. На месте аварии работают четыре бригады медиков, которые оказывают помощь пострадавшим.

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По последней информации, три человека были доставлены в больницу, двое от госпитализации отказались, а четверо вообще отказались от помощи медиков, сообщает агентство ЛЕТА.

В результате аварии движение блокировано в обоих направлениях.

Фото: Фото свидетеля


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