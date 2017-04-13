Пропавшая по дороге из Екабпилса в Ригу девушка найдена

 

Фото: Госполиция

Сотрудники Екабпилского участка управления Госполиции Земгальского региона прекратили поиск пропавшей Агриты Рутковской. Девушка найдена и вернулась по месту жительства.

Напомним, 5 марта этого года Агрита поехала из Екабпилса в Ригу и пропала.


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