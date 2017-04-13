12 апреля, в 14:39, стало известно о пожаре в Медумской волости Даугавпилсского края – там загорелась крыша двухэтажного жилого дома. Огонь охватил 30 кв. метров, его удалось погасить только в 16:13.

В 16:51 поступил вызов в Истренскую волость Лудзенского края, где случился крупный пожар. Горел одноэтажный дом на площади 70 кв. метров, а также две хозяйственные постройки (140 кв. метров). Пожар ликвидировали в 20:51.

В 18:23 было зарегистрировано возгорание в Андрупенской волости Дагдского края – у одноэтажного жилого дома пришлось тушить стену.

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Вечером того же дня, в 20:03, на балконе второго этажа дома, расположенного в Малтской волости Резекненского края, загорелись бытовые вещи (3 кв. метра).

Пять раз за сутки в Латгалии фиксировались пожары прошлогодней травы, крупнейший из них случился в Лауцесской волости Даугавпилсского края, где выгорело 8 000 кв. метров.

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