Агентство BNS взломали: в системе была опубликована фейковая новость

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Новостное агентство BNS в четверг обратилось в Генпрокуратуру Литвы с просьбой начать досудебное расследование относительно ложного сообщения, опубликованного в результате взлома редакционной системы агентства.

Фейковая новость под названием «Эхо Сирии в Латвии: Солдаты США отравились ипритом» была опубликована в системе BNS в среду после обеда на литовском и русском языках. В ходе внутреннего расследования BNS установлено, что имело место незаконное использование аккаунта администратора систем управления контентом www.bns.lt.

В фейковой новости на литовском и русском языках сообщалось, что американские военнослужащие в Латвии отравились ипритом. В конце текста было написано, что находящийся на дне Балтийского моря иприт - экологическая «бомба замедленного действия» и «Только Кремль знает, когда она взорвется».

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В январе этого года мишенью кибератак стал и центр данных BNS в Эстонии. Несколько дней назад кибератаке подвергся литовский новостной портал «15min.lt». До этого подобная атака имела место и в апреле прошлого года. Портал «delfi.lt» подвергался кибератакам в 2016, 2014 и 2013 годах.

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