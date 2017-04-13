Туристы отдыхают: пьяные британцы в Старой Риге сломали забор гимназии

Пьяные граждане Великобритании во вторник ночью проникли на территорию Рижской государственной гимназии № 3, где сломали ворота, сообщила Рижская Муниципальная полиция.

Ночью во вторник 11 апреля, работники Рижской Муниципальной полиции получили информацию о том, что двое, возможно, пьяных мужчин, проникли на территорию учебного заведения в Старой Риге, и бегая по двору школы сломали ворота. Один из хулиганов, во время своих деяний, застрял между брусьев, но товарищ помог ему выбраться.

Спустя некоторое время, джентльмены сломали электронный механизм ворот и хотели покинуть место событий, однако, полицейский экипаж уже прибыл.

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Во время разговора с нарушителями стало известно, что они оба являются гражданами Великобритании и приехали в Ригу праздновать день рождения. Также, было констатировано, что оба молодых человека находятся в стадии алкогольного опьянения.

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