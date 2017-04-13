Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты: берегите себя и близких

В редакцию Русского TVNET обратился наш читатель Александр Ш. То, что он рассказал, просто страшно. По его словам, мама Александра выгуливала трех собак на взморье. Одну из них подорвали на мине - на пляже, прямо на глазах у хозяйки.

«В понедельник 10.04.2017 В районе Саулкрасты орудуют живодёры! Вчера на пляже у моей мамы подорвалась собака. В песок был зарыт какой-то взрывпакет. Там же на пляже уже лежал мёртвый тюлень.

Предположительно взрывпакет мог быть зарыт тремя мужчинами, предположительно двое под 40 лет, один 25-30 лет!

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Будьте бдительны и осторожны. На месте животных могут оказаться ваши близкие и дети!

Максимальный репост! Полицию мама н вызывала, так не знает точный адрес места. Рядом находились две лодки, недалеко от хутора, где возможно проживают эти три мужчины», - написал Александр в Фэйсбуке.

Понятно, что эмоции переполняют (поэтому мы и сохранили это письмо без правок), но мы все-таки решили выяснить, что же произошло на самом деле.

Выгуливавшая собак Лина Ш., не скрывая слез, рассказала, что гуляла с принадлежащими хозяйке собаками в районе Дунте-Курсиши.

«Мы приехали с собаками побегать, на море отдохнуть. Пока нет людей на пляже. Перед этим мы в субботу пошли на море и нашли там мертвого тюленя. Там же в районе Дунте-Курсиши. В понедельник мы снова пошли на море. Есть такое место «Lauču akmens». Именно там мы гуляли», - рассказала Лина.

Потом, по словам Лины, из леса вышли трое мужчин: «Как зыркнули на меня. Прямо ненависть у них в глазах. Вот такая ярая».

Во вторник Лина с собаками снова пошла на море. «Я вижу - опять эти трое быстро убегают от моря. У них там хутор прямо на берегу. И они так быстро направились к дому. Собака побежала. Вдруг раздплся хлопок. Все. Собака упала. Две другие собаки пытались ей помочь. Там был взрыв, как петарда, возле мертвого тюленя».

Лина взяла полумертвую собачку на руки.

"Два раза икнул. Собаки больше нет», - рассказывает Лина.

«Брат подруги мне потом сказал - это ловушка на тюленей. Это местные так охотятся. Это на всех животных, получается. Они видели, как мы гуляем, как мы с собачками ходим...»

Лина никого не обвиняет конкретно, но не может пережить, что это все произошло на ее глазах.

«Конечно, мне сын потом сказал, что нужно было вызвать полицию. А как, куда? Я прсто была в таком шоке... «.

Могла ли Лина, действительно, вызвать в этот момент полицию? «Какая полиция, во-первых у меня на руках окровавленная собака,

Во-вторых, я же не знаю, ну куда мне вот сейчас звонить! Вы сами-то представьте»...

«Мы шли все в крови, несли собаку. Принесли, тут и похоронили. Вот не рядом с самим домом, а во дворе».

По словам Лины, погиб бобтейл по кличке Иван. Остались живы бобтейл Мишель и папилон Донна.

С тех пор Лина боится ходить туда гулять. «Я понимаю людей. Они на хуторе живут, две лодки у них нам, рыболовный промысел. А вот сейчас начинается дачный сезон. И вот ненависть у них к приехавшим дачникам с собакми вот так вот выразилась».