ПБ начала еще один уголовный процесс об участии в вооруженном конфликте в Сирии

 

Фото: AP/Scanpix

Полиция безопасности (ПБ) в этом году начала еще один уголовный процесс о незаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Более подробной информации ПБ не предоставляет, в том числе не сообщает, задержан ли кто-то по данному делу.

В целом ПБ начала четыре уголовных дела в отношении четырех лиц за незаконное участие в сирийском конфликте, но в суд пока передано лишь одно дело - в отношении Мартиньша Гринбергса, который, согласно обвинению прокуратуры, участвовал в конфликте на стороне «Исламского государства». Дело рассматривается в суде первой инстанции.

Реклама

Напомним, юношу подозревали в противоправном участии в вооруженном конфликте в Сирии, также инкриминируется также участие в организации или входящей в ее состав группе из не менее пяти человек, с целью совершения особо тяжких преступлений против человечества, против государства, военных преступлений или геноцида.

Еще по этой теме
ПБ просит начать уголовное преследование юноши за участие в сирийском конфликте

ПБ просит начать уголовное преследование юноши за участие в сирийском конфликте

Путь Мартиньша: от деревенского парня до возможного джихадиста в Сирии

Путь Мартиньша: от деревенского парня до возможного джихадиста в Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

Как важно иногда потерять ключи от машины... Hi-Tech

Как важно иногда потерять ключи от машины...

ФОТО: Пять гонщиц-красавиц Hi-Tech

ФОТО: Пять гонщиц-красавиц

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику Showbiz

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему Hi-Tech

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 