За борт упал член экипажа рыболовного судна; спасатели не нашли его

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В четверг в Балтийском море в 85 километрах от Лиепайского порта за борт упал член экипажа рыболовного судна, но спасателям не удалось его найти, сообщает Служба береговой охраны.

Около шести часов вечера Координационный центр поиска и спасения на море получил вызов с рыболовного судна «Daniels», но связь прервалась и дальнейшей информации о причинах вызова не последовало.

На место происшествия отправился патрульный корабль «Skrunda», и спасатели выяснили, что один из членов экипажа «Daniels» упал за борт.

Реклама

В поисках пропавшего человека участвовали вертолеты воздушных сил Латвии и Швеции, находившиеся в этом районе рыболовные суда «Briedis» и «Nautilus», а также судно «Balt Flot 12», которое следовало в Калининград.

Найти упавшего за борт члена экипажа не удалось, и ночью поисковая операция была прекращена.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий Wo&Men

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему Hi-Tech

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику Showbiz

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику

ФОТО: Пять гонщиц-красавиц Hi-Tech

ФОТО: Пять гонщиц-красавиц

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 