Latvijas gāze предотвратило трагедию в жилом доме в центре Риге

 

Фото: Lita Krone / LETA

Благодаря бдительности жильцов, сотрудники предприятия Latvijas gāze узнали о намечающейся нелегальной перестройке газовой системы в четырехэтажном доме на ул. Дзирнаву, сообщает lsm.lv.

Жильцы пожаловались Latvijas gāze, что оповещение о реконструкции и отключении газа появилось только в пятницу утром.

«Мы проверили – Latvijas gāze не давало разрешений на реконструкцию по адресу Дзирнаву, 1, в Риге. Не согласовывали ни проекты, ни документацию.

Это абсолютно самовольные работы, которые решил провести некий предприниматель или группа предпринимателей»,

- говорит представитель Latvijas gāze Винетс Велдре.

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Более того, выяснилось, что сотрудники, которые собирались переносить газовую систему - фейковые, а накладные поддельные. Предприятие обратилось в Госполицию.

Страшно представить, чем бы могла закончиться такая реконструкция. редприятие призывает жильцов проявлять активность и обязательно уточнять в Latvijas gāze обо всех газовых работах и проверках, которые должны пройти в их доме.


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