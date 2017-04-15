Пропавшая год назад пенсионерка найдена в километре от дома без признаков жизни

Печальная новость пришла из Вараклянского края. В пятницу, 14 апреля 2017 года, были найдены останки пропавшей 3 апреля 2016 года Геновефы Вевере, которая проживала в селении Стирниене. Об этом Bezvests.lv сообщил сын пропавшей, знакомые которого обнаружили женщину примерно в километре от ее дома, о чем сразу сообщили полиции.
Приносим глубокие соболезнования семье Геновефы.
Напомним, 3 апреля прошлого года 85-летняя Геновефа Вeвере на какое-то время осталась одна, вышла из своего дома и обратно не вернулась.