Рижский окружной суд в мае рассмотрит дело имантского педофила

"Имантского педофила" ведут на судебное заседание
 

"Имантского педофила" ведут на судебное заседание. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Рижский окружной суд планирует 29 мая рассмотреть уголовное дело Науриса Пикштейнса или так называемого имантского педофила.

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Как сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь суда Раймонд Лочмелис, суд назначил рассмотрение дела в письменном виде. Апелляционная жалоба Пикштейнса была получена судом первой инстанции в конце января, затем дело было передано в окружной суд.

Как сообщалось, устранив техническую ошибку, суд Курземского района Риги (теперь Пардаугавский суд) приговорил имантского педофила к лишению свободы на 25 лет.

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Дело было передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции из-за технической ошибки Рижского окружного суда.

Ошибочными были даты совершения преступлений, которые не соответствовали фактическим обстоятельствам дела.

Пикштейнс признан виновным по всем инкриминируемым эпизодам. Прокурор требовал для него 20 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.

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