Жители многоквартирного дома в Торнякалнсе обнаружили страшную находку

Никем не замечанный, несколько дней или недель возле одного из многоквартирных домов в Торнякалнсе пролежал труп мужчины.

Жители дома на Коку 10 стали невольными свидетелями ЧП - под одним из балконов был обнаружен труп человека.

Стражи порядка вытащили останки некого пожилого мужчины. на данный момент эксперты устанавливают причину его смерти, сообщает Degpunktā.

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Местные жители отмечают, что мужчина без определенного места жительства здесь обитал ранее, но зимой пропал куда-то. Он вел себя спокойно, не шумел, не собирал событыльников и, как предполагают, умер своей смертью. Но сколько он пролежал прямо под квартирами?

Полиция призывает жителей, если они видят, что человек долгое время обитает на чердаках, подъездах, погребах - сообщать в соответствующие службы. В противном случае, случается, что помощь уже оказывать некому, как в ситуации в Торнякалнсе.