Жители многоквартирного дома в Торнякалнсе обнаружили страшную находку

 

Фото: Скриншот видео

Никем не замечанный, несколько дней или недель возле одного из многоквартирных домов в Торнякалнсе пролежал труп мужчины.

Жители дома на Коку 10 стали невольными свидетелями ЧП - под одним из балконов был обнаружен труп человека.

Стражи порядка вытащили останки некого пожилого мужчины. на данный момент эксперты устанавливают причину его смерти, сообщает Degpunktā.

Реклама

Местные жители отмечают, что мужчина без определенного места жительства здесь обитал ранее, но зимой пропал куда-то. Он вел себя спокойно, не шумел, не собирал событыльников и, как предполагают, умер своей смертью. Но сколько он пролежал прямо под квартирами?

Полиция призывает жителей, если они видят, что человек долгое время обитает на чердаках, подъездах, погребах - сообщать в соответствующие службы. В противном случае, случается, что помощь уже оказывать некому, как в ситуации в Торнякалнсе.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari Hi-Tech

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово Wo&Men

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

Ученые: отказ от молочных продуктов может спасти здоровье Wo&Men

Ученые: отказ от молочных продуктов может спасти здоровье

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 