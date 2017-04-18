ПБ: забрав с собой детей, мужчины и женщины из Латвии пополняют ряды «Daesh»

Несмотря на то, что в Латвии, по сравнению с другими странами ЕС, уровень угрозы терроризма остается низким, тем не менее последствия процесса радикализации можно заметить и в нашем государстве - отдельные граждане Латвии присоединяющиеся к террористическим группам «Daesh» в Сирии, сообщает Полиция Безопасности (ПБ).

Следует отметить, что так называемые «перебежчики» остаются одним из основных субъектов террористической угрозы в Европе.

По информации ПБ, на данный момент в террористических организациях Сирии и Ирака «Daesh» находятся несколько персон из Латвии. На вышеупомянутые территории отправились мужчины и женщины, забрав с собой маленькийих детей. К «Daesh» присоединился и бывший руководитель Исламского Культурного Центра Латвии Олег Петров, который в интернете выражал поддержку террористическим атакам во Франции и прославлял джихад- сообщает портал apollo.lv

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Самым громким событием для общественности оказалось задержание латвийца подозреваемого в шпионаже. Позже выяснилось, что им является работник ГАО «Латвияс дзелзцельш». ПБ не сообщает, в пользу какой страны велся шпионаж, однако в отчете о деятельности ПБ за 2015 год говорится, что по-прежнему основные риски в сфере контрразведки для Латвии создают российские спецслужбы.

ПБ постоянно проводит анализ ситуации и интенсивно сотрудничает с иностранными партнерскими службами, чтобы в случае увеличения угрозы терроризма оперативно ввести дополнительные профилактические антитеррористические меры.

Оглядываясь на последний три года, изменения в международной и региональной обстановке в области безопасности, то можно ожидать, что в этом году непосредственно агрессивная внешняя политика России и пропаганда террористических групп, могут создать серьезные проблемы для национальной безопасности государства. Прямая военная угроза вторжения по прежнему остается на низком уровне, однако, Россия будет продолжать использовать гибридные методы геополитических интересов и осуществления деятельности по наращиванию потенциала.

Как отображает опыт других стран НАТО и ЕС, нельзя исключать возможность попыток влияния на выборы в городскую думу, которые пройдут 3 июня, а также использование других демократических инструментов системы обороны, чтобы ослабить ее в долгосрочной перспективе.

Как указали в ПБ, необходимо учитывать тенденции в Европе, которые свидетельствуют о повышенном уровне угрозы в нескольких странах континента, а ситуация в других странах «в перспективе может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в Латвии».

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