Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки

Совсем недавно в Фейсбуке появилась тревожная новость о том, что на улицах спального района Плявниеки можно встретить мошенников, которые используют старый трюк. Но, возможно, не все его знают, поэтому нечестные на руку люди продолжают свое дело.
- Осторожно! Мошенники в интернете 10 апреля 2017 г.
- Против мошенничества - без кнута 30 марта 2017 г.
- Возможный мошенник ходит по квартирам и представляется работником TVNET 29 марта 2017 г.
- Смотрите, с каких телефонных номеров часто звонят мошенники 17 марта 2017 г.
«Уважаемые жители Плявниеков, будьте внимательны. На районе работают мошенники, которые подкидывают прохожим деньги и если вы реагируете на это, то данная персона начинает вымогать у вас ваши средства», - такую запись в группе «Плявниеки» оставила Евгения.
Будьте бдительны!