Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки

Совсем недавно в Фейсбуке появилась тревожная новость о том, что на улицах спального района Плявниеки можно встретить мошенников, которые используют старый трюк. Но, возможно, не все его знают, поэтому нечестные на руку люди продолжают свое дело.

«Уважаемые жители Плявниеков, будьте внимательны. На районе работают мошенники, которые подкидывают прохожим деньги и если вы реагируете на это, то данная персона начинает вымогать у вас ваши средства», - такую запись в группе «Плявниеки» оставила Евгения.

Будьте бдительны!

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