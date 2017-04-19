Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки

 

Фото: AP/Scanpix

Совсем недавно в Фейсбуке появилась тревожная новость о том, что на улицах спального района Плявниеки можно встретить мошенников, которые используют старый трюк. Но, возможно, не все его знают, поэтому нечестные на руку люди продолжают свое дело.

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«Уважаемые жители Плявниеков, будьте внимательны. На районе работают мошенники, которые подкидывают прохожим деньги и если вы реагируете на это, то данная персона начинает вымогать у вас ваши средства», - такую запись в группе «Плявниеки» оставила Евгения.

Будьте бдительны!

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