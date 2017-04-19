Скандал в «Ригас наму парвалдниекс»: обманным путем получено 150 000 евро

 

Фото: Valsts policija

Государственная полиция, расследуя дело о фиктивном трудоустройстве в муниципальном домоуправлении «Ригас наму парвалдниекс» (РНП), установила, что в результате мошенничества у предприятия похищено почти 150 000 евро. Дело, в котором фигурируют 12 подозреваемых, передано в прокуратуру для предъявления обвинения, сообщили в полиции.

Государственный контроль в ходе аудита в РНП обнаружил, что на предприятии примерно в течение года - с марта 2014 года до апреля 2015 года - фиктивно были трудоустроены 12 работников, которые не выполняли никакой работы, но получали зарплату.

Госконтроль передал эти факты в прокуратуру, которая начала уголовный процесс и передала его для дальнейших следственных действий управлению по борьбе с экономическими преступлениями.

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В ходе досудебного расследования полиция получили доказательства фиктивной занятости, установив, что

в результате обмана у предприятия мошенническим путем получены средства на сумму почти 150 000 евро.

В рамках расследования полиция начала уголовный процесс о подделке документов. В отношении части подозреваемых также начаты уголовные процессы о мошенничестве.

31 марта дело против 12 подозреваемых передано в прокуратуру Рижского судебного округа.

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