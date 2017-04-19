В Риге пьяная женщина на четвереньках ползала по школьному стадиону

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

14 апреля около 10:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию, что по стадиону одной из школ в Золитуде женщина передвигается на четвереньках.

Прибыв на место происшествия, работники полиции увидели женщину, спящую на спортивной площадке. Она была вся в грязи, а когда стражи порядка ее разбудили, было заметно, что она не ориентируется в пространстве.

Женщину задержали и доставили в дежурную часть, где была проведена проверка на алкоголь, которая показала 2,45 промилле. Составлен протокол об административном нарушении по факту пребывания в общественном месте в таком состоянии алкогольного опьянения, которое задевает честь и достоинство человека.

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