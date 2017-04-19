Фиктивное трудоустройство в RNP: предъявлены обвинения

 

Фото: Lita Krone/LETA

Прокуратура Рижского судебного округа уже приняла решения о привлечении 12 человек к уголовной ответственности по делу о фиктивном трудоустройстве в муниципальном домоуправлении «Ригас наму парвалдниекс» (RNP).

Прокурор приняла 12 решений вчера. С целью обеспечить соблюдение прав обвиняемых детальная информация пока не предоставляется, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина.

Как сообщалось, Государственная полиция, расследуя дело о фиктивном трудоустройстве в RNP, установила, что в результате мошенничества у предприятия похищено почти 150 000 евро.

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Государственный контроль в ходе аудита в RNP обнаружил, что на предприятии примерно в течение года - с марта 2014 года до апреля 2015 года - фиктивно были трудоустроены 12 работников, которые не выполняли никакой работы, но получали зарплату. Госконтроль передал эти факты в прокуратуру, которая начала уголовный процесс и передала его для дальнейших следственных действий управлению по борьбе с экономическими преступлениями.

В ходе досудебного расследования полиция получили доказательства фиктивной занятости, установив, что в результате обмана у предприятия мошенническим путем получены средства на сумму почти 150 000 евро.

В рамках расследования полиция начала уголовный процесс о подделке документов. В отношении части подозреваемых также начаты уголовные процессы о мошенничестве.

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