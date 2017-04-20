Жители Саркандаугавы жалуются на ужасный запах

Как проинформировал TVNET читатель, на терминале нефтепродуктов между Яунмилгрависом и Кундзиньсалой на Саркандаугаве произошла авария. В результате, в воздухе ощущается очень сильный запах, который проникает в квартиры даже через закрытые окна.

Ответственные службы уже проинформированы. В Государственной службе окружающей среды TVNET пояснили, что запах мог появиться при перевалке груза. Пока что источник запаха и его причина неизвестны, но сотрудники службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Инспекторы осматривают территорию Саркандаугавы.

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Скорее всего, ночью или ранним утром перегружалось дизельное топливо, у которого повышен уровень меркаптанов, который и вызвал запах, похожий на запах газа.

Он все еще ощущается, но становится все меньше. Распространение запаха больше не происходит, добавили в службе.