Жители Саркандаугавы жалуются на ужасный запах

Как проинформировал TVNET читатель, на терминале нефтепродуктов между Яунмилгрависом и Кундзиньсалой на Саркандаугаве произошла авария. В результате, в воздухе ощущается очень сильный запах, который проникает в квартиры даже через закрытые окна.
Ответственные службы уже проинформированы. В Государственной службе окружающей среды TVNET пояснили, что запах мог появиться при перевалке груза. Пока что источник запаха и его причина неизвестны, но сотрудники службы выясняют обстоятельства произошедшего.
Инспекторы осматривают территорию Саркандаугавы.
Скорее всего, ночью или ранним утром перегружалось дизельное топливо, у которого повышен уровень меркаптанов, который и вызвал запах, похожий на запах газа.
Он все еще ощущается, но становится все меньше. Распространение запаха больше не происходит, добавили в службе.