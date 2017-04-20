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В первом квартале 72% угнанных автомашин, по которым поданы заявки на возмещение, были оснащены системой «Keyless Go».

По ним выплачено возмещений более чем на треть миллиона, или на сумму 383 тыс. евро, что в три раза больше, чем в тот же период прошлого года, свидетельствуют данные страховой компании BALTA.

«Злоумышленники особое внимание уделяют слабостям системы «Keyless Go», а не конкретным брендам. Хотя среди угнанных автомашин по-прежнему «лидирует» BMW, данные BALTA свидетельствуют, что тенденции угонов изменились. К списку самых желанных для угонщиков марок добавились и такие, как Hyundai, Kia, Subaru, Nissan и другие, владельцы которых еще несколько лет назад считали риск угона почти нереальным», - рассказывает директор BALTA по возмещениям Ингус Савицкис.

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В этом году значительно увеличилось и количество угонов автомашин моложе 2012 года, что прямо связано с доступностью системы «Keyless Go».

За три месяца более половины, или 55% угнанных автомашин, по которым поданы заявки на возмещения, были в возрасте до пяти лет, 29% автомашин – в возрасте от 6 до 10 лет, а самая старая угнанная машина выпущена в 1998 году.

«Без сомнения, эта система очень удобна для водителей, но удобна она и для угонщиков. Чтобы уберечь свой автомобиль, нужно подумать и о каком-то дополнительном элементе безопасности. Мы призываем автовладельцев быть более внимательными и ответственными, чтобы не пришлось столкнуться с крупными и непредвиденными убытками», - подчеркнул директор BALTA по возмещениям Ингус Савицкис.

По данным Государственной полиции, в первом квартале угнано 292 транспортных средства, из которых удалось вернуть менее трети. Больше всего угнано машин марок BMW и Volkswagen.

«Keyless Go» – общее обозначение системы, которая позволяет водителю удобно попасть в салон автомашины и завести мотор при помощи интегрированной в панель кнопки «Start&Stop», не вынимая из кармана или сумки ключи зажигания и/или пульт сигнализации.


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