Девочка рассказала матери, что беременна. В скандал пришлось вмешаться полиции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

16 апреля вечером работники Рижской Муниципальной полиции получили информацию о конфликте, который возник в семье с несовершеннолетним ребенком.

Приехав на место событий, полицейских встретила 16-летняя девочка, которая рассказала, что у них с матерью зародился конфликт. Ссора началась из-за того, что несовершеннолетний ребенок призналась матери, что беременна. Женщина тут же начала кричать и приказала дочке делать аборт, а спустя некоторое время набросилась на нее с кулаками. В попытке себя защитить, девочка схватила нож.

В конфликт ввязалась бабушка, которая попыталась успокоить ссорившихся. На момент прибытия полиции, все вели себя спокойно, однако, упреки в адрес несовершеннолетней продолжали поступать. Мать была в замешательстве, и призывала дочь продолжать свою взрослую жизнь, но не за ее счет.

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Во время разговора, девочка высказала опасения насчет своей безопасности, поэтому работники полиции приняли решение доставить ребенка в кризисный центр, где она получила консультацию психологов и медиков.

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