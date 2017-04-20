Несчастный случай в детском саду: Даугавпилсская дума выплатит 70 тыс евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

20 апреля, на финансовом комитете и на заседании Даугавпилсской думы рассматривался вопрос о выделении 70 803 евро из фонда расходов на непредвиденные случаи для выплаты компенсации потерпевшим в произошедшем 10 лет назад происшествии. Произвести выплату городскую думу обязал суд.

30 октября 2007 года, в детском садике №5 произошел несчастный случай: у женщины, работающей с гладильным катком, затянуло руку в крутящийся барабан с подогревом.

На помощь ей бросилась ее беременная дочь, работавшая в том же садике. К несчастью, ее руку тоже затянуло в барабан.

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Из-за полученных травм и ожогов, рижские врачи приняли решение ампутировать правую руку обеим женщинам.

Врачебная комиссия постановила, что одна из них, в связи с этим, потеряла 75% работоспособности, вторая – 70% работоспособности.

Выяснилось, что используемое оборудование не соответствовало требованиям безопасности, а именно – над барабаном не было установлено ограничительного приспособления (решетки), препятствующего попаданию конечностей в барабан. На основании этого, работодателям был предъявлен гражданский иск.

После длительных судебных разбирательств, 4 июля 2016 года, суд постановил, что Даугавпилсская дума обязана выплатить потерпевшим женщинам компенсацию.

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