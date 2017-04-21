Значительно возросло количество пожаров прошлогодней травы

Из-за сухой и солнечной погоды вчера вновь заметно увеличилось количество пожаров прошлогодней травы.

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), в четверг в Латвии потушено 88 пожаров прошлогодней травы, что значительно больше, чем в предыдущие дни.

В результате пожаров прошлогодней травы выгорело 88 гектаров. Самые крупные пожары произошли в Екабпилсе, где горело 35 гектаров прошлогодней травы, в Викснской волости Балвского края - 10 гектаров, в Дунавской волости Екабпилсского края - 8 гектаров. Как отмечает ГПСС, именно поджоги прошлогодней травы могли быть причиной того, что вчера сгорели четыре садовых домика, баня и заброшенное здание.

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В целом за вчерашний день зарегистрировано 113 пожаров, пострадал один человек.

С начала года зарегистрирован 3461 пожар, в том числе 1416 возгораний прошлогодней травы. В результате пожаров погибли 29, а пострадал 151 человек.

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