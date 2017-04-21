Мама купила 16-летнему сыну электронную сигарету: полиция составила протокол

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

15 апреля после обеда работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя старый город, заметили парня, который курил электронную сигарету. Молодой человек, завидев полицейских, попытался сигарету спрятать.

Во время беседы парень объяснил, что электронную сигарету ему купила мама. Полицейские, не поверив рассказам юноши, созвонились с его матерью и информировали ее о происходящем. Однако рассказ сына подтвердился, его мать и не скрывала, что купила своему несовершеннолетнему сыну электронную сигарету. Свои действия женщина пыталась оправдать тем, что современная молодежь очень сложная, поэтому она вынуждена была принять такое решение.

По факту курения составлен протокол об административном правонарушении. Нужно добавить, что при рассмотрении дела оценят и ответственность матери.

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