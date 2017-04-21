В Даугавпилсе из-за бутылочки молока и кружки киселя мать сломала ребенку ногу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Прокуратура передала Даугавпилсскому суду уголовное дело, по которому родители обвиняются в избиении шести своих детей, у одного из которых оказалась сломана нога.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, собранные доказательства свидетельствуют, что родители относились к шестерым своим малолетним детям агрессивно и жестоко, причиняя им физические и психические страдания.

Сутугина проинформировала, что в конце 2015 года мать запретила ребенку есть и пить, но когда он, проголодавшись, без разрешения взял и спрятал бутылочку молока и кружку киселя, она в присутствии других детей его ругать и несколько раз ударила металлическим костылем, нанеся тяжкие телесные повреждения. Продолжая подобные действия, обвиняемая намеренно сломала пострадавшему ногу.

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Нанесенные ребенку телесные повреждения скрывались.

Отец ребенка применял физическое насилие к каждому из детей, избивая деревянной палкой по телу. Мать ребенка эти действия не пресекала, проинформировала Сутугина.


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