В Латгале за контрабанду 60 тыс. сигарет задержаны два гражданина Латвии

Во время осмотра границы в Даугавпилсском крае пограничники задержали двух граждан Латвии, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

Они перемещали мешки, в которых обнаружено 60 тыс. сигарет марки «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

По факту контрабанды сигарет, совершенной группой лиц, начат уголовный процесс.

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Всего за минувшие сутки должностные лица Государственной погранохраны на внешних и внутренних рубежах задержали 33 нарушителей закона.

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