В Ирландия найдено тело студентки из Латвии: обстоятельства смерти не ясны

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Maksim Bogodvid / Sputnik

В Северной Ирландии в своем доме была найдена мертвая студентка, которая скончалась от передозировки антидеприсантами. Ранее она подала жалобу на представительницу медицинского персонала. По делу начато расследование - сообщает «Baltic Ireland».

Тело 26-летней Сабины Долле было найдено в собственном доме в июне прошлого года и было констатировано, что причиной смерти студентки докторантуры микробиологии, является отравление антидепрессантами.

За несколько недель до смерти, девушка написала заявление, в связи с чем суд решил провести расследование.

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Позже стало известно, что незадолго до трагедии девушка рассказала матери, что она связалась с Belfast Health and Social Care Trust (BHSCT) и пожаловалась на комментарии, которые в ее адрес высказала медсестра психологического отеления больницы.

В ближайшие недели суд заслушает показания всех свидетелей. Рассмотрение дело планируется провести через два месяца – 26 и 27 июня.

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