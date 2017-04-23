Пограничники задержали троих человек, находящихся в розыске

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Zane Bitere / LETA

Вчера в Латвии пограничники задержали троих человек, находящихся в розыске, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

На пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» задержан негражданин Эстонии, следовавший из Москвы, которого разыскивает полиция.

Также задержана гражданка Латвии, которую разыскивает полиция. Она намеревалась отправиться в Анталию.

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В свою очередь во время иммиграционного контроля на автотрассе в Берзкрогсе за рулем машины, зарегистрированной в Эстонии, обнаружен гражданин Латвии, разыскиваемый Госполицией.

Женщина 1974 года рождения и мужчины 1974 года рождения и 1960 года рождения задержаны и переданы Госполиции.

Всего за минувшие сутки должностные лица Государственной погранохраны на внешних и внутренних рубежах задержали 37 нарушителей закона.

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