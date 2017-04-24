Полиция задержала стрелявшего из дробовика мужчину в Дагде

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

14 апреля Краславский участок полиции получил информацию о доставленных в больницу в Дагдском крае двух мужчинах с огнестрельными ранениями. Начат уголовный процесс.

В тот же день по горячим следам сотрудники полиции, по подозрению в попытке убийства при применении огнестрельного оружия, задержали мужчину 1970 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции.

По имеющейся в распоряжении правоохранительных органов информации двое мужчин 1985 года рождения и 1993 года рождения, приехали в недавно приобретенное жилье, где по-прежнему проживал его прежний хозяин. Обе стороны договорились, что бывший домовладелец до конца месяца съедет и перевезти вещи, однако, тот этого не сделал.

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Молодым людям пришлось расположиться в бане на участке, когда приблизительно в 21:00, бывший хозяин собственности совершил на них вооруженное нападение, выстрелив из дробовика и тяжело ранив одного из парней.

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