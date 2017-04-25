В Земгале задержан полицейский, который пытался продать краденое оборудование

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Lita Krone / LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало полицейского Земгальского регионального управления Госполиции и гражданское лицо за попытку продать краденое оборудование для деревообработки, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

Начат уголовный процесс о реализации краденого имущества и злоупотреблении служебным положением.

Задержанные пытались почти за 20 тыс. евро продать оборудование, которое числится украденным с 2010 года.

Реклама

К обоим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а полицейский отстранен от обязанностей.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR

reklama.vesti.lv

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды Hi-Tech

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии Showbiz

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии

ФОТО: Как известные латвийцы провели выходные Showbiz

ФОТО: Как известные латвийцы провели выходные

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды Hi-Tech

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию Hi-Tech

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Полиция

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 