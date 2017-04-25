В Земгале задержан полицейский, который пытался продать краденое оборудование

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало полицейского Земгальского регионального управления Госполиции и гражданское лицо за попытку продать краденое оборудование для деревообработки, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

Начат уголовный процесс о реализации краденого имущества и злоупотреблении служебным положением.

Задержанные пытались почти за 20 тыс. евро продать оборудование, которое числится украденным с 2010 года.

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К обоим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а полицейский отстранен от обязанностей.