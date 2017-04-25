Огре: девушка совершила самоубийство в тире

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сегодня утром в Огре произошло несчастье. 22-летняя девушка пришла в тир, в Спортивный центр Огрского края и после того, как прослушала инструктаж, направила на себя ствол оружия, об этом сообщает портал OgreNet.

Еще по этой теме

В телефонном разговоре с OgreNet, представитель Государственной полиции Инга Мейкшане подтвердила, что в тире, в Огре было совершено самоубийство. Погибла девушка 1995 года рождения.

Более подробных комментариев полиция не предоставляет.

Реклама

По неофициальной информации известно, что девушка прослушала инструктаж, сделала несколько выстелов в мишень, а затем направила ствол на себя.

После трагических событий тир закрыли.

Еще по этой теме
Мужчины в Латвии совершают самоубийства в 4,5 раза чаще, чем женщины

Мужчины в Латвии совершают самоубийства в 4,5 раза чаще, чем женщины

Распространенное лекарство связывают с сотнями самоубийств

Распространенное лекарство связывают с сотнями самоубийств

Среднестатистический самоубийца - житель Латгалии среднего возраста

Среднестатистический самоубийца - житель Латгалии среднего возраста


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR

reklama.vesti.lv

Снова «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню Showbiz

Снова «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню

ФОТО: Как известные латвийцы провели выходные Showbiz

ФОТО: Как известные латвийцы провели выходные

Возможно, будущая первая пара Франции: ученик и учительница Wo&Men

Возможно, будущая первая пара Франции: ученик и учительница

Появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата» Hi-Tech

Появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение Wo&Men

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

Происшествия и ЧП

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 