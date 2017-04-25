Огре: девушка совершила самоубийство в тире

Сегодня утром в Огре произошло несчастье. 22-летняя девушка пришла в тир, в Спортивный центр Огрского края и после того, как прослушала инструктаж, направила на себя ствол оружия, об этом сообщает портал OgreNet.

В телефонном разговоре с OgreNet, представитель Государственной полиции Инга Мейкшане подтвердила, что в тире, в Огре было совершено самоубийство. Погибла девушка 1995 года рождения.

Более подробных комментариев полиция не предоставляет.

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По неофициальной информации известно, что девушка прослушала инструктаж, сделала несколько выстелов в мишень, а затем направила ствол на себя.

После трагических событий тир закрыли.

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