В Иманте пьяный мужчина устроил скандал и остался без прав

22 апреля после 2 часов ночи сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Иманту, где произошел семейный конфликт.

Прибывшим на место полицейским дверь открыла женщина, которая рассказала, что к ней пришел пьяный муж, с которым она уже два месяца не живет. Во время разговора с ним вспыхнула ссора, и он отказывался уходить.

Женщина пояснила, что ранее мужчина поднимал на нее руку, поэтому она решила развестись. Несмотря на присутствие полицейских, мужчина по-прежнему отказывался уходить, но в итоге стражам порядка удалось его уговорить идти домой.

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Спустя несколько минут, когда полицейские вышли из подъезда и сели в машину, то увидели приближающийся к ним автомобиль VW Golf, за рулем которого сидел участвовавший в конфликте мужчина.

Мужчину остановили, и зная, что он употреблял алкоголь, сотрудники РМП вызвали Госполицию.

Прибывший экипаж сделал проверку на алкоголь, которая показала что в крови 48-летнего мужчины 2,12 промилле.

Мужчина лишен прав на четыре года, ему предстоит оплатить внушительный штраф и провести несколько суток за решеткой.