Туристы развлекаются: стриптиз от бельгийца на узких улочках Риги

 

В Старой Риге оголился очередной турист. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 24 апреля, незадолго до 4.00 работники Рижского центра видеонаблюдения увидели в камеры молодого мужчину на улице Аудею, который пять раз подряд снял штаны и оголил пятую точку.

На место происшествия был отправлен ближайший экипаж полиции. Стражи порядка нашли и задержали хулигана. Во время разговора выяснилось, что нарушитель спокойствия - бельгийский турист, который приехал в Ригу провести выходные. Мужчина был наслышен о латвийской столице и приехал воочию бедиться, насколько Рига хороша.

Нарушитель не отрицал свою вину и объяснил, что после принятия алкогольных напитков, решил немного повеселить своих друзей.

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Шутка обошлась в 100 евро штрафа.

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