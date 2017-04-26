В течение года из-за границы Латвии выдано почти 120 лиц

В течение года в других государствах задержано и выдано Латвии 120 человек, которые обвиняются в различных преступлениях. Об этом сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией начальник управления международного сотрудничества Госполиции Марис Гейда.

Ранее количество задержанных составляло около 20 в год, но с изменением геополитических процессов, расширением ЕС и отменой контроля на внутренних границах преступникам стало легче всего скрываться именно в странах Евросоюза.

Большинство разыскиваемых в Латвии преступников скрывается в Великобритании и Германии.

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Латвийские правоохранительные органы часто отмечают, что одной из помех в расследовании крупных дел являются проволочки с ответами от иностранных учреждений. Гейда не отрицал, что эта проблема актуальна не только в ЕС, но и в сотрудничестве с третьими странами. С введением в конце мая европейского следственного ордера оборот документов о правовой помощи ускорится.

В латвийском отделении Интерпола в прошлом году начато 25 проверок по делам о детской порнографии, 17 проверок по делам о наркотиках, 514 - по экономическим делам и 35 - о кражах предметов искусства.